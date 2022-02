B3: Rachmaninov v podání Luganského

Klavíristu Nikolaje Luganského doprovodí při provedení Rachmaninovova Koncertu pro klavír orchestr JFO pod taktovkou světové uznávaného dirigenta Andreye Boreyka.

Carlo Gesualdo da Venosa (arr. Stanislaw Skrowaczewski)

Šest madrigalů, úprava pro komorní orchestr

Sergej RachmaninovKoncert pro klavír a orchestr č. 1 fis moll, op. 1

Krzysztof Penderecki

Symfonie č. 2

Nikolaj Luganskij – klavír

Janáčkova filharmonie Ostrava

Andrey Boreyko – dirigent

Carlo Gesualdo, italský šlechtic z Venosy, známý také tím, že zavraždil svou první ženu a jejího milence, je jedním z největších skladatelů pozdní renesance. Komponoval převážně madrigaly – oblíbený žánr daného období. Smutek, utrpení, smrt – to jsou témata, která se díky zmíněné tragédii objevují v jeho tvorbě nejčastěji. Hudba je chimérická, plná násilných kontrastů, že občas zní tak, jako by byla napsána ve dvacátém století.První větu Klavírního koncertu č. 1 napsal Rachmaninov coby sedmnáctiletý, druhou a třetí pak o rok později. Pozoruhodné je, že udržel mladickou svěžest díla, i když jej v roce 1917 zrevidoval. Z pohledu interpreta, kterým sám Rachmaninov byl, je dílo nejen skvěle zkomponováno, ale i interpretačně domyšleno. Základem úspěchu je bezchybně zvládnutá problematika klavírní hry.Pendereckého Druhá symfonie s podtitulem Vánoční z roku 1980 je poctou romantické hudbě. Není proto divu, že když byla poprvé uvedena na festivalu Varšavský podzim v roce 1981, bylo to, jako by se festival vrátil ke svým začátkům v roce 1956. Toto Pendereckého dílo má totiž více společného s Čajkovského skladbami než s trendy 20. století.