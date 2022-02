R4: Grigory Sokolov

Jeden z nejuznávanějších žijících pianistů vůbec – Grigory Sokolov. Seriózní, soustředěný a specifický v tom, že nikdy dopředu neupřesňuje repertoár.

Grigory Sokolov – klavír

Ludwig van Beethoven

15 variací a fuga Es dur op. 35

Johannes Brahms

Tři intermezza op. 117

Robert Schumann

Kreisleriana. Fantazie op. 16

Grigory Sokolov se narodil v Leningradu v roce 1950. V sedmi letech již studoval na Centrální speciální škole zřízené u Leningradské konzervatoře. Debutoval ve dvanácti letech a v šestnácti, jako dosud nejmladší hudebník, získal zlatou medaili v Čajkovského mezinárodní klavírní soutěži.Je to velmi seriózní pianista, který prostě jen hraje. Po koncertu se ukloní a odejde. Je plně soustředěný na hru. Jeho speciálním požadavkem je, že v den recitálu (s orchestrem již delší dobu nevystupuje, cítí zde nejen repertoárová omezení) musí mít sál k dispozici po celý den jen pro sebe. Zde se připravuje, sám a soustředěně. Zároveň vyžaduje špičkový klavír, který nesmí být starší pěti let. Specifikem je i to, že Grigory Sokolov se věnuje programu svých recitálů systematicky po určitou dobu, zároveň ho neupřesňuje s velkým předstihem, aby si zachoval absolutní tvůrčí svobodu. Formulace „Program v jednání“ je tak s ním již nerozlučně spojena. Sál je přesto vždy vyprodán. Chodí se totiž na interpreta!