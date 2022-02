Snow film fest Ostrava 2022

Těšte se na další ročník Snow film festu 2022 A věřte nám, že dostanete pořádnou nálož lyžařských, horolezeckých, vodáckých a cestovatelských zážitků. Ve snímku K2: Impossible descent budete svědky prvního úspěšného pokusu polského borce Andrzeje sjet tuhle nebezpečnou krásnou horu na lyžích. Díky dokumentu Viktor Beránek – Zamyslenia nad životom se aspoň na pár minut můžete podívat na svět očima zkušeného tatranského nosiče a skutečného horala. Krátký animovaný film o dvojici superzáchranářů Horse Piste odlehčí naléhavou atmosféru. K některým svahům prostě cesty nevedou, jediný způsob, jak se k nim dostat je zabalit lyže na raft a Float to ski. Oba bonusové filmy jsou lyžařské, zatímco snímek Persian Lines vás přenese do ulic i na svahy pohostinného Íránu, lyžaři ve filmu Crossing Lebanon si vybrali zatím velmi neobvyklou skialpovou destinaci. Ať už jsou pro Vás filmy zábavou, inspirací nebo odreagováním, v každém případě věříme, že Vám udělají aspoň z části takovou radost, jakou zažívají jejich protagonisté při natáčení. The Impossible descent Režie: Slawomir Batyra Země: Polsko, 2020 Délka: 66 minut Andrzej Bargiel už napořád bude první. První, kdo dokázal sjet z vrcholu K2 na lyžích – druhé nejvyšší hory světa, která má na kontě nejvíc neúspěšných pokusů o zdolání. Všechny předchozí pokusy odvážných lyžařů, dokonce i jeden Andrzejův, skončily nezdarem a nebo smrtí. V roce 2018 se s Andrzej s bratrem Bartekem a týmem, ve kterém je například špičkový horolezec Jimmy Chin, vrací na svůj druhý pokus. Dobrodružství, které začíná tam, kde jiné expedice končí. Viktor Beránek – zamyslenia nad životom Režie: Rasťo Hatiar Země: Slovensko, 2019 Délka: 21 minut Mladý Viktor Beránek byl tak trochu rebel. Protirežimní názory a touha po svobodě ho dovedly až do Tater, stal se nosičem. Od roku 1969 vystřídal řadu tatranských chat, ale opravdovým domovem se mu stala Chata pod Rysmi. Svět na horské chatě, často na hraně komfortu, je pro něj místo na půl cesty do ráje. Jaké to je žít a stárnout v horách? Hors Piste Režie: Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet Země: Francie, 2018 Délka: 6 minut Ti dva jsou nejlepší záchranáři horské služby široko daleko. Dalo by se říct, že zraněný lyžař má tedy štěstí v neštěstí, že se dostal do rukou právě jim. Jenže zrovna dnes jako na potvoru nejde všechno tak, jak by mělo.

Možná budete mít pocit, že jste ty dva animované kluky už někde viděli. Možná v jednom českém večerníčku. Float to Ski Režie: Allie Rood Země: USA, 2020 Délka: 18 minut Middle Fork Salmon River v Idahu není řeka, na kterou jezdí zástupy vodáků a svahy třítisícovek nad jejím kaňonem nejsou běžná destinace, kam míří lyžaři na výpravy. Tak dlouho se skupina vodáků a lyžařů snažila naplánovat tuhle expedici, až došli k závěru, že to zkrátka nejde. Že jediný způsob, jak zjistit podmínky, je prostě sebrat se a odjet.