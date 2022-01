Retrosbírky

. Kdo z nás v mládí něco nesbíral? Dnes děti shání kartičky hokejistů, fotbalistů, Pokémonů nebo figurky hrdinů z filmové série Star Wars, dřív to byly třeba obaly od žvýkaček nebo nápojové plechovky. Stálicemi jsou poštovní známky, mince a bankovky nebo minerály. Přeci jen se často nejedná o nějak zvlášť cenné předměty, přesto jsou ale unikátními dokumenty své doby. Cílem výstavy je nejen představit sběratelství jako vášeň, ale také ukázat dnešní generaci mladých lidí nebo dětí, co vše se za socialismu sbíralo. Užijte si výstavu a myslete na to, že předměty, které i Vy máte v domácnosti, budou možná také jednou ve vitrínách na nějaké výstavě v budoucnosti.