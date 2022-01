Umění ve městě - Sochařské City

Spolek Umění ve městě z Českých Budějovic přiváží ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací do Opavy sochařské CITY. Sochařské emoce vstupují do prostoru města, vnášejí do něj nové příběhy, vibrace a současná témata zhmotněná výtvarníky do rozličných sochařských forem.

Sedm soch a sedm různých témat, z toho čtyři pracující s figurativní tematikou, dvě inspirované rostlinnou říší a poslední, Disconnected – odpojeno od Milana Caise, se pokouší být jakousi banální alegorií současnosti. Lidstvo se dostalo do situace, kdy si život bez “zapojení” téměř nedokáže představit. S příchodem pandemie se v posledním roce stalo slovo online přinejmenším lehce nadužívané. Jak by svět vypadal zase offline si už dnes nikdo neumí představit.

