C2: Na lidovou notu

Leoš Janáček byl horlivým sběratelem lidových písní a tanců a nápěvy písní zakomponovával i do svého díla. Podobný přístup měli i kolegové Bartók, Kodály nebo Enescu. Večer bude pod taktovkou Gabriela Bebeselea a průvodního slova se chopí Jan Maxián.

Leoš Janáček

Lašské tance, výběr JW VI/17

Zoltán Kodály

Tance z Galanty

Béla Bartók

Tance z Transylvánie BB 102b, Sz 96

Mięczysław Weinberg

Rapsodie na moldavská témata op. 47 č. 1

George Enescu

Rumunská rapsodie č. 1 A dur op. 11

Jan Maxián – průvodní slovo

Janáčkova filharmonie Ostrava

Gabriel Bebeselea – dirigent

Leoš Janáček patří mezi významné české hudební skladatele, do jejichž tvorby výrazně zasáhl folklór. Janáček byl horlivým sběratelem lidových písní a tanců, nápěvy písní si zapisoval, zpracovával a zakomponovával do svého díla. Lašské tance napsal pod vlivem Dvořákových Slovanských tanců a také Smetanových Českých tanců. A je to právě inspirace lidovou hudbou, která je společným tématem tohoto koncertu. Podobný, téměř vědecký přístup k folklóru a sběru lidových písní měli i další velikáni evropské hudby – Maďaři Béla Bartók a Zoltán Kodály či rumunský skladatel George Enescu, jehož nejznámějším dílem je Rumunská rapsodie, která vychází také právě z rumunské lidové hudby.