D2: Holka nebo kluk?

Maurice Ravel

Bolero – úryvky

Johann Strauss

Tritsch tratsch polka

Bedřich Smetana

Libuše, předehra

Pachelbel

Canon in D

Wolfgang Amadeus Mozart

Klarinetový koncert A dur, pouze 2. věta

John Williams

Sám doma (Somewhere in my memory)

Antonín Dvořák

Slovanský tanec č. 15, Srbské kolo

Michal Sedláček, Jakub Burýšek – moderátoři

Lenka Jaborská – scénář, režie

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent

Takže úplně nejvíc holčičí nebo úplně nejvíc klučičí? S holkami si nehraju! Tohle je jen pro holky! S kluky se nebavím! Holky s sebou neberem! Co s kluky! Co s holkami!

Vláďa na to má jasný názor. S holkami se prostě klučičí hry hrát nedají a holčičí nápady jsou k ničemu. I když občas… Občas je s holkami docela velká legrace a jejich nápady jsou někdy hodně príma. Tak jak to je? A jak to mají holky a kluci v orchestru?