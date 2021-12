M2: Novoroční koncert

O pobavení, které si žádá novoroční veselí, se postará duo Šostakovič a Strauss. Za klavír usedne Simon Trpčeski a orchestr povede hlavní hostující dirigent Petr Popelka.

Richard Strauss

Enšpíglova šibalství, symfonická báseň op. 28 TrV 171

Dmitrij Šostakovič

Koncert pro klavír a orchestr č. 2 op. 102

Dmitrij Šostakovič

Koncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr op. 35

Richard Strauss

Růžový kavalír, suita z opery TrV 227d

Simon Trpčeski – klavír

Andrei Kavalinski – trubka

Janáčkova filharmonie Ostrava

Petr Popelka – dirigent

Nestává se často, aby oba koncerty pro klavír a orchestr Dmitrije Šostakoviče zazněly během jednoho večera. Nyní je uslyšíte orámované velkými symfonickými skladbami Richarda Strausse. „Rádi bychom tímto oslavili vydání studiové nahrávky obou těchto koncertů s protagonistou novoročního koncertu Simonem Trpčeským,“ dodává ředitel JFO Jan Žemla. CD Šostakovičových klavírních koncertů s JFO je ve finále ICMA 2022. Porota Mezinárodních hudebních cen klasické hudby (International Classical Music Awards) vybrala finalisty pro rok 2022. Z celkového počtu 377 nominací určila ve 3 kolech finalisty pro každou z kategorií. Do finále v kategorii „Různé programy“ se probojovalo také CD Šostakovičových klavírních koncertů, které nahrála Janáčkova filharmonie Ostrava společně se Simonem Trpčeskim a Andreiem Kavalinskim, pod taktovkou světově uznávaného dirigenta Cristiana Măcelaru. Jména vítězů budou zveřejněna 18. 1. 2022. Slavnostní vyhlášení proběhne 21. 4. 2022 ve Filharmonii v Lucemburku. Claude Debussy o Straussově skladbě Enšpíglovo šibalství napsal: „Máte chuť se hlasitě smát nebo smutně plakat a divíte se, že je všechno stále na svém obvyklém místě, protože by nebylo tak překvapivé, kdyby bylo vše naopak…“Růžový kavalír – vídeňská maškaráda, jak se o opeře vyjadřoval sám Strauss, je gejzírem hudebních nápadů i pastí.Velmi pozitivní a efektní jsou obě uvedené skladby Dmitrije Šostakoviče. O Šostakovičově druhém koncertu večera se výstižně vyjadřuje muzikolog Miloš Jůzl: „Radost ze života – tak by se dala asi vystihnout celková nálada koncertu. Skladatel se velkolepě baví, nic netušící posluchač je poněkud vyveden z míry.“