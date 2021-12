Betlémské světlo - Ostrava Zábřeh

Přijďte si odpálit světlo rozžehnuté v Betlémě a rozzařte tak svůj domov - do Střediska volného času v Ostravě - Zábřehu. Více informací na svczabreh.cz

20.12.2021 od 14:30 do 21:30

21.12.2021 od 14:30 do 21:30

22.12.2021 od 14:30 do 21:30

23.12.2021 od 14:30 do 21:30

24.12.2021 od 14:30 do 21:30

VÍCE INFORMACÍ ZDE