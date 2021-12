Betlémy, zvyky a tradice

Výstava sbírek Ostravského muzea na Slezskoostravském hradě.

Ke sbírkovému fondu Ostravského muzea neodmyslitelně patří národopisné historické předměty, vztahující se k mnoha „oblastem“ lidského života; Vánoce a vánoční svátky jsou jednou z nich.

Na výstavě představíme dávnější historii – lidové Vánoce v chalupě v kontrastu s měšťanskými Vánocemi, a to jednak aranží vánočních stolů, výzdobou interiéru i exteriéru a samozřejmě stromečky. Budete moci shlédnout věci, zvyky i obyčeje, které byly běžné v tento sváteční čas a dnes jsou již nahrazeny moderním vybavením.

Vzpomeneme také tradici vánočních stromů na Masarykově náměstí a dávnější zimní Ostravu. Na dobových fotografiích se vrátíme do let 1925–1935, kdy uprostřed náměstí stály stromy republiky. A jaké by to byly Vánoce bez Božího narození – bez betlémů, které nesmí chybět ani na naší výstavě.

Na druhý adventní víkend 4. - 5.12. pro vás chystamé tvůrčí dílničky, kdy si pod vedením lektorek Ostravského muzea budete moci vytvořit pěknou dekoraci pro váš vánoční interiér.

dílničky jsou určeny jak rodinám s dětmi, tak i bez dětí

zaplatíte pouze za materiál, který sami spotřebujete

probíhat budou v hradní galerii

tvořit můžete mezi 10:00 a 16:00

Výstava probíhá v hradní galerii, od 26.11. 2021 do 9.1. 2022, denně 9:00 - 19:00.

Aktuální hygiencická opatření při vstupu na hrad.