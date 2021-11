Jednotka intenzivního života (s hostem)

Česko, 2021, 76 min, 12+

Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela. V prostředí robotické medicíny a zbožštělých bílých plášťů, orientujících se na nemoc jako takovou, se do středu jejich pozornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech lékaři se svými pacienty hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60-70 % české společnosti, bohužel zapomíná: „Jak žít dobrý život s nemocí?“ Režisérka Adéla Komrzý v průběhu tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče ve VFN na Karlově náměstí v Praze. To vzniklo jako pilotní projekt, jenž má sloužit jako modelový příklad ostatním nemocnicím. Tým odborníků pomáhá pacientům nalézt řešení a učinit rozhodnutí, které pro ně v době nekonečných možností umělého prodlužování života může být dobré. Protože život neznamená jen to, že srdce bije a plíce dýchají…

Host - MUDr. Ondřej Kopecký:

V roce 2003 promoval v oboru všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2010 atestoval v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, v roce 2014 získal v tomto oboru licenci vedoucího lékaře. Na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN působí od roku 2005, od roku 2010 na resuscitačním oddělení.

Intenzivní zkušenost s klinickou paliativní péčí mu přinesl rok 2013, který strávil jako lékař na oddělení intenzivní péče se zaměřením na neurochirurgii a traumatologii v nemocnici s integrovanou paliativní péčí Stiftungsklinikum Mittelrhein v Koblenz v Německu. Od roku 2015 se dále vzdělává v postgraduálním studiu v oboru bioetika na Ústavu humanitních studií v lékařství v rámci 1. LF UK. V roce 2016 získal atestaci pro paliativní medicínu a od prosince téhož roku je vedoucím lékařem Centra podpůrné a paliativní péče, které založil.

Po mnoho let prosazuje principy paliativní péče v klinické praxi. Je spoluautorem studie ODDICUS zaměřené na popis okolností, rozhodovacích procesů a poskytování péče na konci života ve zdravotnickém zařízení (podpořeno NF AVAST). Zasadil se o akreditaci vzdělávacího oboru ve spolupráci s dalšími poskytovateli specializované péče. Vede kurzy komunikace, věnuje se přednáškové a lektorské činnosti. Je členem České společnosti anezteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, European Society of Intensive Medicine a České společnosti paliativní medicíny.