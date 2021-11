Outlet Arena Moravia oslaví 3.narozeniny

Outlet Arena Moravia oslaví třetí narozeniny

Letos oslaví ve dnech 19. až 21. listopadu Outlet Arena Moravia (OAM) již třetí rok svého působení v Moravskoslezském kraji. Pro veřejnost je připravena narozeninová oslava a výrazné dodatečné slevy a výprodeje včetně pestrého doprovodného programu. V průběhu všech tří dnů navíc rozdá zákazníkům v souhrnu 300 000 korun v nákupních poukazech.

V pátek 19. 11. zve Outlet Arena Moravia návštěvníky od 19 do 22 hodin na oblíbený nightshopping se slevami až 80 %. Zajímavé slevy nabídnou všem, kdo na akci zavítají, stejně jako v další dny víkendu módní značky, jako je Gant, Gas, Puma, Bushman, Adidas, Alpine Pro, Tom Tailor, Fade (zastupující Calvin Klein a GUESS) a ze segmentu módních doplňků pak Klenoty Aurum nebo například Optika Lunnettes. Hlavní program narozenin proběhne v sobotu 20. 11., kdy vystoupí žádaný DJ Lowa, děti i dospělí si užijí zábavné soutěže, k dispozici bude fotokoutek, proběhne zde také sbírka nadace Pavla Novotného určená pro onkologické pacienty. Na své si přijdou i fanoušci umění v rámci bloku street art.



Sobotní den navíc nakupujícím zpestří módní přehlídky, které začnou od 13 hodin a budou probíhat každou následující hodinu. Zapojily se do nich značky Tom Tailor, Levis, Mustang, Pepe Jeans, s.Oliver a v 18 hodin se představí jako posední značka Gas. Vrcholným bodem sobotního programu je slavnostní ohňostroj, který vypukne v podvečer v 19 hodin. Pro návštěvníky jsou také připraveny welcome drinky a přípitek svařeným vínem. Každý den rozdá outlet 100 000 korun v nákupních poukázkách. Jejich výdej začíná v pátek 19. 11. od 19 hodin.



„Věříme, že akce potěší všechny milovníky luxusní módy a stylu za přijatelnou cenu. Připravili jsme pestrý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Máme radost, že můžeme po minulém roce, kdy jsme kvůli lockdownu nemohli narozeniny outletu oslavit, tuto akci pořádat. Platí však, že program se může změnit s ohledem na opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19,“ řekla u příležitosti konání oslav Hana Zielinová, marketingová a tenant manažerka centra.

V roce 2022 čeká Outlet Arena Moravia plánovaná výstavba nového sjezdu z přilehlého kruhového objezdu, která by měla zpružnit dopravu za nákupy do tohoto jediného outletu na severní Moravě doplnila závěrem Hana Zielinová plánovaný významný milník v dalším roce outletí existence.