Swingové Vánoce

Místo konání:

Klub Alfa

Ostrava, Veleslavínova 3183/2

WEB: https://swingvanoce.cz/

FB událost https://fb.me/e/1TRTmS6xD

Galavečer nabitý swingovou hudbou v podání skvělých kapel LAM trio a Swingalia, k tanci i poslechu. Součástí je také vystoupení umělců swingové a stepové taneční scény.



Tradiční frenštátská hudebí akce se letos stěhuje do Ostravy a to rovnou v nekompromisním mafiánském stylu. Kompletní informace a vstupenky zde: https://swingvanoce.cz/



Přijďte si s námi prodlužit Vánoce o jeden krásný, bezstarostný večer plný radosti, úžasné swingové hudby a tance.

A to vše v nádherném slavnostním prostředí ostravského tanečního sálu Alfa.

Do uší i pod nohy nám zahrajou skvělé kapely Lam Trio a Swingalia, připravena jsou krátká vystoupení i workshop swingových tanců.

Večerem Vás provede jedinečný Martin Galia a o catering se postará tým sálu Alfa.



Akce je vhodná pro posluchače i tanečníky. Mafiánské outfity á la 30. léta 20. století nejsou povinné, leč velmi vítané.

Pomozte zbloudilé ovečce z Frenštátu, aby se zabydlela mezi ostravskými swingovými vlky a užíjte si jedinečnou atmosféru!



Událost se bude řidit aktuálními proticovidovými opatřeními, o kterých Vás budeme s dostatečným předstihem informovat. V případě nutnosti zrušení galavečera v souvislosti aktuálními omezeními vracíme vstupné v plné výši. Pevně však věříme, že tato situace nenastane. Šťastné a swingové!