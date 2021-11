Kryštof JenomPísničkyTour

Koncert původně 15.3.2020, následně 14.03.2021 je přeložen na nový termín 24.11.2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

Po mnoha letech se kapela Kryštof vrátila do divadelního prostředí a po dvou úspěšných miniturné přidává další, na několik let dopředu poslední koncertování v těchto netradičních prostorách.



Bude se hodně hrát, ale i hodně povídat a ... a to bude vše. Po velkolepých stadionech, obřích scénách, ohňostrojích, konfetách a monstrózních led obrazovkách chce Kryštof úplně zpět. Na holé pódium, tam, kde k písničkám potřebujete “jen” španělku a sami sebe.