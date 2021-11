Ztraceni v ráji

_komediální road-movie o střetu dvou světů i dvou generací



Švýcarsko, Česko, 2021, 75 min, mládeži přístupný

Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější buržoazní svět, kam příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do Prahy, odkud jeho otec naopak v roce 1968 emigroval a už se tam pak nikdy nevrátil. Evžen se i přes dospělý věk stále není zcela schopen postavit svému dominantnímu otci. Pro něj je Česko a Praha dávno zapomenutá minulost a jediné, na čem mu záleží, je dobrá pověst a slušně vydělávající soukromá zubařská praxe ve švýcarském Bernu. Evžen naopak v Praze provozuje vysněný hudební klub, zažívá tu osudovou lásku, ale i osudové neštěstí, a nakonec to vypadá, že se bude muset do Švýcarska přece jen na chvíli vrátit...