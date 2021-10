__Jazz v podání britského zpěváka a pianisty Steve Claytona a bubeníka Tomáše Bobrovniczkého

Steve „Big Man“ Clayton se poprvé setkal s Tomášem Bobrovniczkým na jazzovém festivalu v Meilenu ve Švýcarsku. Tomáš byl doporučen jako skvělý bluesový bubeník. Steve mu poté poslal písničky, aby se je naučil. Od první skladby bylo zřejmé, že to nebude naposledy, kdy tito dva společně vystupují. Tomáš má skvělý cit pro hudbu, hraje jen to, co je nutné. Někdy si hraje s metličkami, někdy s paličkami a někdy i s rukama! Steve hraje na piano levou rukou silnou basovou linku, zatímco pravá ruka groovuje s jeho obrovským hlasem. Duo má repertoár, který zahrnuje Blues, Boogie Woogie, Jazz, Rock & Roll a Gospel,... Prostě něco pro každého. Duo zaujme své publikum hned od první chvíle svojí energií, emocemi a fantastického muzikantství.