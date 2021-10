Stand up Filipa Tellera o rozhodnutí, které nelze vzít zpět!

_Filip Teller hledá ve svém stand-upu plném úvah, pochyb, nepravděpodobně-pravdivých příkladů a ironického humoru odpověď na zásádní životní otázku: Děti mít či nemít?

Děti. Všichni je známe. Všichni o nich víme. A všichni jsme jich už pár potkali. Jsou zkrátka všude!

Filip Teller děti nemá. Mohl by mít, ale je si vědom rizik tohoto zodpovědného rozhodnutí.

K dětem, narozdíl od pokojových rostlin, totiž musíte mít vztah. Jenže biologické hodiny tikají a touha po zachování rodu a slevě na dani může být mnohdy

silnější než obava z přelidnění. Nastává tedy čas položit si zásadní otázku, která se reprodukce týká: Mít či nemít?

Na tuto a mnohé další otázky hledá Filip Teller odpovědi ve svém reprodukčním stand-upu plném úvah, pochyb, nepravděpodobně-pravdivých příkladů a ironického humoru. Dozvíte se napříkad jak se vyrovnat s neplodností, co si myslí reprodukční potenciál nebo jak si vybrat vhodného potomka ještě před jeho narozením. A kdyby ani to nebylo dost, určitě vám pomůže typologie rodičů, ať už pro vyrovnání se s vlastními traumaty nebo pochopení traumat svých (třeba i potenciálních) dětí.