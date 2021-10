Benefiční koncert - The Tap Tap, host David Koller

Přijďte si poslechnout nevšední benefiční koncert The Tap Tap kapelu studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu s kapelníkem Šimonem Ornestem, a to 9. prosince od 19 hod. do Evangelického Kristova kostela v Ostravě a užijte si spolu s námi tento ojedinělý zážitek. Vzácným hostem bude David Koller, kterého není třeba představovat. Nebudou chybět děti z Dětského domova Úsměv a žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Svou účastí podpoříte děti z Dětského domova Úsměv. VSTUPENKY K PRODEJI ZDE: https://www.ticketstream.cz/vstupenky/beneficni-koncerty

The Tap Tap THE TAP TAP – kapela tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Kapelu v roce 1998 založil a dodnes vede Šimon Ornest. The Tap Tap pravidelně vystupuje na velkých i menších českých festivalech...