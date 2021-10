Riddikulus!

Pošlete sovy vašim přátelům, členům Fénixova řádu i Brumbálově armádě, naše představení se pro velký zájem vrací do Ostravy!Jste dodnes smutní, že vám k 11. narozeninám sova nepřinesla vytoužený dopis z Bradavic? Tak už nemusíte být! Ostravský kulturák se totiž už brzy jako mávnutím hůlky změní na Školu čar a kouzel v Bradavicích! Přijďte si s námi užít zběsilý let jednoho beznadějného mudly fenoménem, který otevřel srdce celé generace a naplnil je magií. V chytlavé parodii, která je laskavou poctou své předloze, budou mladí divadelníci žonglovat ikonickými postavami všech sedmi knih, aby nám dokázali, že fantazii se meze nekladou. I když možná by se měly.