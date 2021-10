_nový český snímek režiséra Jana Foukala podle stejnojmenné knihy básní Aleny Černé a Martina Kyšperského



Česko, Norsko, 2021, 77 min, mládeži přístupný

Martin (Martin Kyšperský) a Eliška (Eliška Křenková), hlavní hrdinové filmu Marťanské lodě, se poprvé setkávají na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku, kterou pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Martin za ní odletí do Norska. Po návratů domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Je to jak z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna. Vyléčí vesmírná láska všechny bolesti?

Režie: Jan Foukal

Scénář: Zdeněk Jecelín

Kamera: Jan Šuster

Hudba: Albert Romanutti

Hrají: Eliška Křenková, Martin E. Kyšperský, Jan Strejcovský, Anita Krausová, Agáta Červinková, Pavel Zatloukal, Cyril Kaplan, Jiří Konvalinka