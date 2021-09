Šel dráteník po ulici aneb drátenictví minulé i současné

Výstavní projekt Drátenictví minulé i současné, který připravilo občanské sdružení FACTA NON VERBA ze Žiliny, představuje komplexní retrospektivu historie slovenského drátenictví zachycenou prostřednictvím sbírkových předmětů.

Výstava prezentuje tři základní etapy vývoje drátenictví – individuální zpracování a obchod, vznik řemeslných dílen a manufakturní a tovární výrobu, a to prostřednictvím více než 500 kusů autentických předmětů nalezených při výzkumu přímo ve starých drátenických chalupách in situ. Exponáty nejsou upraveny ani restaurovány a budou prezentovány ve své autentické kráse. Výstava představí návštěvníkům kompletní škálu drátenických výrobků od konce 19. století až po závěr 30. let 20. století. Ostravská veřejnost bude mít příležitost shlédnout mezi vystavenými exponáty několik desítek předmětů, které příslušejí mezi nejstarší zachované drátenické výrobky na světě.