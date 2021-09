Mechanický pomeranč

Co teda jako bude, he? Zagejmujeme si trochu? Tohle bude opravdický, pořádný, najf, čejn, rejzr, žádný pěsti a boty. Chorošný supernásilí. Špatnost je tím, čím jsme vy i já odinočkový, a tuhle naši podstatu stvořil Bůh. Myslím to teď, bratři, naprosto vážně. To, co dělám, dělám proto, že se mi to líbí.

Kultovní antiutopický sci-fi román Anthony Burgesse z roku 1962 přináší obraz duchovně vyprázdněné společnosti, kde na jedné straně řádí násilnické gangy v ulicích a na straně druhé se formují šiky mocichtivé vlády i opozice.