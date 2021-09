Tak tady jsem, vzhůru nohama v ženě. Nemám na vybranou, ve dne v noci tisknu ucho k prokrvené stěně. Poslouchám, všechno si v duchu zaznamenávám a dělám si starosti. Kolem mě se v posteli kují vražedné pikle a já jsem zděšený z toho, co mě čeká. Nemám jméno ani předchozí adresu, žádné náboženství, žádné dluhy, žádné nepřátele. Ve svém diáři, pokud by nějaký existoval, mám jenom datum svých nadcházejících narozenin. Jsem součástí komplotu. Je do něj zapletená moje matka a já tudíž taky. A teď už jste do něj zapletení i vy!

Současnou variaci na hamletovské téma uvádíme v unikátní koprodukci s uměleckou skupinou Spitfire Company.