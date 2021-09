M1 Vánoční koncert

Rybova Česká mše vánoční a Honeggerova Vánoční kantáta – to je sváteční program koncertu, který povede dirigent Chuhei Iwasaki. Výjimečnou atmosféru podtrhne také Koncertní sbor Permoník.



Arthur Honegger

Vánoční kantáta H 212

Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční



Lukáš Zeman – baryton

Anita Jirovská – soprán

Hana Dobešová – mezzosoprán

Václav Vallon – tenor

Jiří Miroslav Procházka – basbaryton

Koncertní sbor Permoník

Martina Juríková – sbormistryně

Janáčkova filharmonie Ostrava

Chuhei Iwasaki – dirigent



Francouzský skladatel švýcarského původu Arthur Honegger napsal své poslední vokálně instrumentální dílo, Vánoční kantátu pro baryton, dětský sbor, varhany a orchestr, dva roky před svou smrtí. Premiéra v roce 1953 přinesla dílo prostoupené pohodou, klidem a nadějí, které člověku přináší Kristovo narození. Posluchači jsou osloveni také ohlasy líbezných lidových koled a barokní polyfonie.

„Slavnostní mše věnovaná oslavě narození Pána Ježíše Krista, v jazyce českém do hudby uvedená Jakubem Janem Rybou, učitelem a ředitelem rožmitálského kůru roku 1796 ve 31 letech jeho věku.“ Tento sáhodlouhý název – v originále navíc latinsky – dal autor skladbě, která se stala doslova synonymem českých Vánoc. Známe ji pod kratším názvem Česká mše vánoční, případně jako jednoslovnou Rybovku. Ryba sám si přitom více cenil jiných svých opusů. Zpěvnost, prostota a přirozená hudebnost však z této skladby vytvořila prototyp českých Vánoc. „Co jest to, co jest za libé hraní?“, ptají se v jedné árii Rybovy postavy. Odpověď zná i po více než dvou stoletích každý posluchač.