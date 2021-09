K2 Andrei Ioniță – violoncello

Rumunského violoncellistu doprovodí Janáčkův komorní orchestr a program nabídne například nejoblíbenější Čajkovského skladbu nebo dílo současného skladatele Nejtka.



Michal Nejtek

Für Elsa Zylberstein II

Joseph Haydn

Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 C dur Hob. VIIb/1

Petr Iljič Čajkovskij

Serenáda pro smyčcový orchestr C dur op. 48



Andrei Ioniță – violoncello

Janáčkův komorní orchestr

Jakub Černohorský – umělecký vedoucí



Současný skladatel Michal Nejtek nastoluje v devítiminutové skladbě Für Elsa Zylberstein II netradiční vnímání času. Námětem kompozice je nenaplněnost, nedopovězenost myšlenek a zvuků, jejich realizace v pauzách, tichu. Její děj neplyne v ose času, ale od události k události, od momentu k momentu.

Haydnův Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 C dur patří oprávněně k nejhranějším violoncellovým koncertům vůbec. Skladatel napsal dílo v roce 1761 jako zástupce kapelníka na dvoře Esterházyů.

Kdo by neznal druhou větu slavné serenády – Valčík? Patří totiž k nejoblíbenějším Čajkovského skladbám, často se hrává samostatně a řada posluchačů ani netuší, že je součástí většího celku. K těm nejhezčím z Čajkovského děl patří právě celá Serenáda pro smyčcový orchestr.