Minifestival Kvarteto kvartet

_již 2. ročník minifestivalu Kvarteto kvartet, který v Opavě přivítá čtyři prestižní smyčcová kvarteta

Na co se můžete těšit?

Filmové melodie v podání dámského kvarteta Beladona Quartet. Zazní melodie z filmů jako Pán Prstenů, Stmívání nebo Tenkrát na západě.

Světově proslulé kvarteto Gadrew Way, které si zahrálo s hvězdami jako Andrea Bocelli nebo George Michael. V Opavě předvede svůj stylově neohraničený repertoár, a to s chutí a drivem.

Polské kvarteto Opole Quartet, které do Opavy zavítá nejen s melodiemi od The Beatles, ale těšit se v jejich podání můžete i na celosvětově známou píseň od Louise Armstronga What a wonderful world.

Kukal Quartet vzniklo v roce 2020, ale už získalo titul laureáta na Pražském jaru v roce 2021. Mladí muzikanti v Opavě připomenou klasické melodie českých velikánů.