_ponořte se do životního příběhu nejúspěšnější československé sportovkyně, která si získala srdce nejen českých fanoušků



Film o Věře Čáslavské je bilancí celého jejího života. Se svými sedmi zlatými a čtyřmi stříbrnými olympijskými medailemi je nejúspěšnější československou sportovkyní všech dob, čtvrtou nejúspěšnější ženskou olympijskou sportovkyní světa. Po jejím strhujícím vítězství na olympiádě v Mexiku v roce 1968 byla vyhlášena druhou nejpopulárnější ženou planety po Jacqueline Kennedyové. V roce 1968 podepsala manifest Dva tisíce slov, jehož podpis nikdy neodvolala. Navzdory velkolepé slávě, kterou si vysloužila nepředstavitelnou dřinou a výdrží, prožila značnou část svého života v nesnázích. (Politická situace za normalizace, manželství, rodinná tragédie.) Její jedinečný osud je zrcadlem české společenské situace, komunistického a posléze demokratického režimu. V obou případech se občansky angažovala. O své sportovní minulosti mluví jako o pouhých vteřinách slávy. Stěží vynahradily obtížnost celého jejího života. Dnes je Věře 68 let. Od konce její fascinující sportovní kariéry uplynulo 42 let. Česká společnost o ní stále ví. A nejenom česká, doprovází ji i věrnost a obdiv Japonců. Její osud je jedinečným fenoménem v historii tohoto národa.