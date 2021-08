_intimní, překvapivé, vtipné a bolestivé příběhy žen narozených v Sovětském svazu, jejichž svědectví odhaluje neznámou historii žen v Rusku



Německo, Bulharsko, Velká Británie, Rusko / 2019, 85 min., mládeži přístupné



_v rámci festivalu Bezručova Opava

Přežít sama s potomky obléhání Leningradu, zatímco teploty padají hluboko pod bod mrazu. Stát se nedobrovolně prostitutkou ve společných bytech. Čelit vězení při pašování zakázané literatury do Sovětského svazu. Stát se jako žena kosmonautkou a letět do vesmíru. Dřít a pokoušet své zdraví při snaze zvládnout dokonalou baletní piruetu. Být politicky i kulturně uvědomělou. Díky rozsáhlému výzkumu a práci s pozoruhodně obsáhlým a vzácných archivem filmových záběrů představují Dcery revoluce fascinující historii a hořkou výpověď o náročnosti toho, jak to je být ženou v komunistickém Rusku a nynějších postsovětských zemích.