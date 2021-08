Zátopek / s hosty

_když nemůžeš, tak přidej / životopisný film Davida Ondříčka o běžecké legendě / Emil Zátopek v podání Václava Neužila / v rámci cyklu _O filmu jinak, po filmu následuje beseda s běžcem Janem Pernicou

Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

Režie: David Ondříček

Scénář: David Ondříček, Alice Nellis, Jan P. Muchow

Kamera: Štěpán Kučera

Hudba: Beata Hlavenková

Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville, Robert Mikluš, Jiří Šimek, Milan Mikulčík, Peter Nádasdi, Štěpán Kozub, Vojtěch Fülep