Pride piknik I Ostravský PRIDE

Zveme vás na první letošní Pride piknik!

Klademe si za cíl nejen upozorňovat na problematiku spojenou s naší komunitou, ale také se vzájemně poznávat, propojovat a spřátelit.

Vezměte své kamarády, lásky, nebo třeba kolegu*yni na pohodový pokec k dobrému jídlu a pití do Komenského sadů. Zabalte si s sebou deku, své oblíbené jídlo, snack, pití, nebo cokoliv, co by podle vás na takovém pikniku nemělo chybět.

Setkáme se v 16:00 u sochy J. A. Komenského kousek od Nové radnice v Komenského sadech. Opodál se roztáhnou deky a teplá letní pohoda může začít!

Těšíme se, až se poznáme!