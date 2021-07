Chcete si vyzkoušet roli hospodyňky či hospodáře? Obléknout se do dobových oblečků a udělat si krásnou fotku s kulisou starého špýcharu? Pokud ano, tak neváhejte navštívit kravařský zámek, kde je pro děti připraven zábavný program. Právě v duchu hospodářů a hospodyň se nesou naše prázdninové pátky. A chybět nebudou ani kostýmované prohlídky zámecké expozice, která je doplněna o výstavu historických hraček. Zároveň budete moci podpořit Nadační fond Kulíšek. Speciální program se koná od 10:00 do 16:00 hod. v zámeckém parku, a to pouze za příznivého počasí. Pokud tedy nevíte, kam vyrazit s dětmi na výlet, zámek v Kravařích je to právé místo!

Venkovní program - nejsou nutné rezervace, vstupné 50 Kč (platí pouze děti)

Kostýmované prohlídky zámecké expozice - časy prohlídek: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.

Šifra zámeckého pána - stezka zámeckým parkem plná hádanek