Letní kino: Chlast

_unavení učitelé, kteří se pustí do experimentu se stálou hladinou alkoholu v krvi / počáteční zářné výkony a nová radost ze života si ale začnou vybírat svou daň / vítěz Oscara za zahraniční film, vítěz cen Bafta, Evropských filmových cen, Dánských filmových cen, Cen César ad.



Dánsko, 2020, 117 min, od 12 let

Již název filmu vypovídá o tématu, kolem kterého se příběh točí. Existuje totiž teorie, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace totiž otevírá naši mysl k poznání světa okolo nás, zmírňuje problémy a zvyšuje naši kreativitu. Tato teorie zaujme Martina (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené středoškolské učitele, a pustí se do experimentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi. Když Churchill dokázal vyhrát druhou světovou válku s notnou dávkou alkoholu, kdo ví, co způsobí pár kapek jim a jejich studentům? Prvotní výsledky jsou povzbudivé a tento malý projekt se stane opravdovým akademickým výzkumem. Jak jejich hodiny, tak výsledky se zlepšují a skupina znovu dostane chuť do života! Když však výzkum přeženou, někteří musí skončit. Je stále jasnější, že i když alkohol mohl dopomoci ke skvělým úspěchům v historii, některé odvážné činy mají své následky.

Režie: Thomas Vinterberg

Scénář: Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Kamera: Sturla Brandth Grøvlen

Hrají: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang a další