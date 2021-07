Delete History

_dánský komediální thriller s Madsem Mikkelsenem / parta geeků a bývalý voják se snaží odhalit pozadí spiknutí a pomstít se atentátníkům / vítěz 4 dánských filmových cen



Dánsko, 2020, 116 min, vhodné od 15 let

Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři poté, co jeho manželka zemřela při tragické nehodě vlaku. Zdá se, že to byla pouze nešťastná shoda náhod, dokud se neobjeví matematický geek Otto se svými dvěma excentrickými kolegy Lennartem a Emmenthalerem. Otto také cestoval ve zničeném vlaku. A je přesvědčený, že za tím někdo musel být. Jak se hromadí stopy, Markusovi je jasné, že mohlo jí o pečlivě naplánovaný atentát, jehož obětí se nakonec náhodou stala jeho manželka. Komedie Anderse Thomase Jensena je moderní bajkou o solidaritě, náhodnosti vesmíru… a, no, o smyslu života.

Režie: Anders Thomas Jensen

Scénář: Anders Thomas Jensen

Kamera: Kasper Tuxen

Hudba: Jeppe Kaas

Hrají: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Roland Møller, Gustav Lindh, Nicolas Bro, Lars Brygmann