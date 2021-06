Měsíc autorského čtení: Jan Novák: V první osobě – Česko

Narozen 1953 v Kolíně. V roce 1969 emigroval s rodiči do Rakouska, od roku 1970 žil ve Spojených státech amerických. Absolvoval humanitní vědy na University of Chicago, dnes je na volné noze. Autor řady divadelních her, filmových scénářů, knižních rozhovorů a především více než deseti knih prózy. Nejvýrazněji na sebe upozornil románem Zatím dobrý (2004), scénáři ke komiksům Zátopek: … když nemůžeš, tak přidej! (2016) a Čáslavská (2020; oba s Jaromírem 99) a monografiemi Miloše Formana (Co já vím?, 2013) a Milana Kundery (Kundera: Český život a doba, 2020). Příležitostně se věnuje dokumentárnímu filmu.