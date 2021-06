Letní zážitková dílna - Nejasná sdělení

16. – 20. 8. 2021 / 8–16.30h

Pojďte se námi strávit pět dní plných tvůrčích aktivit a zážitků.

– ponoříme se do víru tvoření ve výstavních prostorách a na zahradě

Domu umění

– prozkoumáme galerii a nahlédneme do míst, která jsou běžným

návštěvníkům nepřístupná

– inspirujeme se aktuálními výstavami

– budeme experimentovat s prostorem, hmotou, světlem, zvukem,

pohybem a vytvářet díla z nejrůznějších materiálů

– rozvineme tvůrčí myšlení, vnímavost a fantazii

– vydáme se na výlet do přírody

– uspořádáme si vernisáž

zábava / poznání / experiment / tvoření / citlivost

Pro děti od 10 do 14 let bez dospělého doprovodu.

V ceně je zahrnut 5x oběd, pitný režim, jízdné, výtvarný materiál a pomůcky.

Informace ohledně platby Vám zašleme v přihlášce.

Bližší informace:

Jana Sedláková

T: +420 734 437 181, E: sedlakova@gvuo.cz

Hedvika Dalecká

T: +420 731 691 561, E: dalecka@gvuo.cz