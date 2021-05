Beats For Love: Limited edition 2021

Ani tento rok se Beats for Love nevzdává a i když musel být velký festival přesunut na příští rok, rozhodli se pořadatelé uspořádat několik limitovaných edicí v průběhu léta. První z nich, Beats for Love: 1st Limited edition, proběhne 2. – 4. července 2021!

Pořadatelé se rovněž rozhodli odměnit za věrnost všechny majitele vstupenek na přeložený festival. Proto jim dávají možnost koupit si vstupenky na menší edici už o den dříve, než bude zahájen prodej pro širokou veřejnost.

Po vyplnění kódu ze vstupenky na velké Beats for Love si budete moct exkluzivně koupit vstupenku na Beats for Love: 1st Limited edition. Na jeden kód lze nakoupit 2 vstupenky na daný areál a den (maximálně si tedy můžete koupit 12 vstupenek – 3 dny a dva areály). Kódy jsou umístěné na vstupenkách, viz vzor klasické vstupenky a E-ticketu.