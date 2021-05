Mazlíkiáda

Od adrenalinového sportovního zážitku k pomoci opuštěným zvířatům ze Záchranné stanice pro československé vlčáky! Přírodní i umělé překážky, voda či bahno, ale hlavně spousta zábavy pro děti i dospělé. To vše nabízí v pořadí pátý charitativní běh Mazlikiáda.

Tradiční zábavný běh plný překvapivých nástrah letos značně ovlivnnila pandemická situace a tak se organizátoři rozhodli přeformovat ho do tzv. "polovirtuální podoby”. Trať bude zpřístupněna již od pátku 28. května až do neděle 30. května v maximálním počtu 30 osob najednou. Nutnými podmínkami pro účast jsou negativní test, očkování nebo doklad o prodělání nemoci. To vše musí být stvrzeno čestným prohlášením. Dále také stáří psa minimálně jeden rok. Naopak se zúčastnit nesmí psi s kupírovanýma ušima.

Páté vydání závodu se poprvé uskuteční bez diváků v areálu MX-dráhy chemička v Ostravě. Loni se povedlo „vyběhat” částku 24 100 Kč, podaří se letos překonat tuto hranici? Pojďte do toho taky a podpořte zvířata, která neměla v životě příliš štěstí!

Kdo se může závodu zúčastnit? V pátém ročníku jsou vítáni všichni pejsci, bez ohledu na rasu nebo původ. Závod nabízí hned v několik běžeckých kategoriích, které jsou rozděleny podle váhy psa, věku a pohlaví běžce. Na své si tak přijdou všechny věkové kategorie, zkušení běžci, ale i začátečníci či děti. Vítěži budou všichni, kterým jde o to, podpořit dobrou věc!

Nemáte pejska, ale přece byste rádi závodili? Nezoufejte! Organizátoři pro tyto případy vytvořili speciální kategorii “běh s plyšákem”.

Registrace je možná zde