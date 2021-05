_živá hudba z bezpečné vzdálenosti / koncert z terasy pro návštěvníky okénka i kolemjdoucí / tribální rockenrol Jana Kunzeho a jeho kapely Munroe

Nástrojový minimalismus, černobílá estetika, syrovost odkazující k Jarmuschově filmu Dead Man a trochu jesenického voodoo. Tribalní rokenrol, postavený na výrazném riffu, šamanském groovu, jednoduchost přetahující se s tajemnou rafinovaností.

KAY BURIÁNEK (Sunshine, Headliner, Instinkt, Radio 1) o MUNROE napsal: "Nejsou z Prahy. Překvapivě. Vylezli z močálů a rašelinišť kdesi v Jeseníkách, či z labyrintu nekonečných lesů, někde kolem Opavy. Jsou dva, jsou hluční, jsou hypnotičtí a černobílí. Mají rádi kryptické vzkazy, oheň, tmu rozřezanou ostrým světlem, i tribální rokenrol, postavený ne jednoduchém prastarém riffu. Od The Doors a The Velvet Underground až ke The Kills, The White Stripes, The Dead Weather. Hezky česky a nadivoko. Munroe jsou kapelou, která nemá v Čechách obdoby. Bylo by fajn je objevit jako první a říkat, jo, my jsme byli u toho!"