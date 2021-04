Antoine de Saint-Exupéry a Malý Princ On-line přednáška

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ Tato slova zazněla v Malém princi, nejslavnější knize Antoina de Saint-Exupéry. Právě umění dívat se srdcem, vidět do hloubky věcí a předat své poznání laskavou a poetickou formou je hlavním rysem všech knih humanisty, spisovatele a průkopníka letectví. Pojďme společně prozkoumat výjimečně bohatý život a dílo člověka, který má i po desetiletích stále co říci lidem po celém světě.