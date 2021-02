Letní shakespearovské slavnosti - Komédia omylov

Shakespeare i v této své nejkratší hře překračuje hranice tradičních žánrů. Zpočátku to vypadá na tragédii (hned na začátku totiž hrozí jedné z postav trest smrti), brzy se však hra dostává až do polohy frašky. Hlavně dialogy pána a sluhy jsou přímo lekcemi toho, jak by měla vypadat i moderní cirkusová klauniáda.

Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích – identických dvojčatech – nabízí nejen závratné tempo zvratů a zábavu, ale i důmyslnou hru s protiklady a paradoxy, kterou autor vždy skvěle ovládal. Rozvinul v ní i brilantní úvahu o vztazích muže a ženy i o významu jejich lásky a úcty.

„Svým způsobem je Komedie omylů bláznivým kolotočem ztrát a nálezů,“ říká shakespearolog Martin Hilský.

Režisér Roman Polák se při inscenování této hry a její komické grotesknosti inspiroval i v éře němého filmu – černobílou scénu a kostýmy ještě zdůrazní živý klavírista.

Hraje se ve slovenštině a češtině.

Orientační délka představení:

1 hodiny 50 minut (1´05 / přestávka / 0´45), konec cca 22:40