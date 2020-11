Po veleúspěšných inscenacích muzikálů Jesus Christ Superstar a Evita intenzivní spolupráce skladatele Andrewa Lloyda Webbera a libretisty Tima Rice doznala značné trhliny. Lloyd Webber se proto soustředil na několik komornějších projektů. A tím nejvýraznějším byl právě muzikál pro jednu herečku Tell Me on a Sunday. Jde o příběh mladé Angličanky, která se náhle objevuje v Americe, kde prožívá řadu vztahových peripetií. U nás bylo Tell Me on a Sunday uvedeno pod názvem Líp se loučí v neděli zatím jen jednou, a to v roce 2001 v překladu Pavla Vrby (+2011) v Divadle Ungelt s Martou Kubišovou.

Světová premiéra se konala v Londýně v roce v roce 1982 a protože muzikál trval pouhou hodinu, byl na scéně uveden společně s předchozím dílem skladatele z roku 1978, které mělo původně podobu gramofonového alba jeho bratra Juliana Variations. Šlo o volně zpracované téma Paganiniho, avšak pro cello. Na jevišti pak Variations byly doplněny baletní složkou.



Jako autora textů si pro Tell Me on a Sunday vybral zkušeného textaře Donna Blacka, se kterým o deset let později spolupracoval i na slavném Sunset Boulevardu. Hodinový recital o hledání vlastní cesty mladé Angličanky byl napsán původně pro zpěvačku Marti Webbovou. V novém miléniu, konkrétně v roce 2003 byl pak v Londýně nastudován Tell Me on a Sunday znovu. Avšak v upravené celovečerní verzi. A právě na ni jsme pro Divadlo „12“ a představitelku Hanu Fialovu získali licenci pro příští sezónu. O nové texty a úpravu českého libreta se tak postará téměř dvorní překladatel Lloyd Webberových muzikálů Michael Prostějovský. Pro Hanu Fialovou tak jde o mimořádnou příležitost představit se ostravským divákům s velmi niterným příběhem a skvělou hudbou divákům tak říkajíc na dosah.