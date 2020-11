Andrew Lloyd Webber (1948) na motivy básnické sbírky „Praktická kniha o šikovných kočkách“ T. S. Eliota

V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů! Jedná se o jeden z nejdéle uváděných muzikálů v historii londýnského West Endu i newyorské Broadwaye, který ve světě vidělo přes 67 milionů diváků! Ve svém domovském divadle New London Theatre byly Kočky uváděny celých 21 let! Muzikál získal dvakrát Cenu Grammy a sedm Cen Tony, což jsou nejprestižnější světová ocenění. Lloyd Webber rád vzpomíná, jak mu v dětství jeho matka Jean často předčítala veršované pohádky o kočkách od Thomase Stearnse Eliota. Napsal pak podle nich poetický taneční muzikál plný nádherné fantazie, který je zároveň jedním z realizačně nejnáročnějších divadelních děl.

Délka představení:

2 hodiny a 25 minut (včetně jedné přestávky)