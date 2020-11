Nejslavnější rocková opera 20. století se stala během dvaceti let od české premiéry legendární klasikou. Zcela nové nastudování chce završit náročnou cestu souboru za moderním hudebním divadlem. Ostravská inscenace je odrazem doby, místa a lidí, pro které vzniká. Pašijový příběh, klasická rocková hudba a neklidné srdce města, ve kterém žijeme.



Rocková opera JESUS CHRIST SUPERSTAR je uváděna v dohodě s The Really Useful Group Ltd.