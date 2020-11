Měli si říct ANO, ale ona řekla NE a přímo u oltáře se vrhla na jiného muže.

Sedm mužů se snaží pochopit, co ji k tomu vedlo. Aby pochopili ženské chování, musí nejprve pochopit jejich uvažování, a tedy jejich podstatu. A to bude šok…

V názorovém střetu o získání ženské přízně stojí na jedné straně dominantní alfasamci s bohatými, mnohdy neobvyklými zkušenostmi a na druhé straně submisivní, snad až křehcí znalci biologie a práva, kteří sice zkušenosti nemají, zato umí vtipně a uspokojivě vysvětlit fungování přírody a našeho živočišna. A kdo že z tohoto sporu vyjde vítězně? Žena.



Skvělé dialogy, skvělé herecké příležitosti, muži na dně vlastní upřímnosti… to je Testosteron. Úspěšná komedie o mužích. A o ženách…