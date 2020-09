LiStOVáNí - Bitevní pole

po delší odmlce opět zveme na další scénické čtení v podání projektu LiStOVáNí, tentokrát z knihy BITEVNÍ POLE (Jérôme Colin).

Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom děti nevinně, ale stejně - nic horšího než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat, že pro stejného puberťáka není nic horšího než rodič. To bitevní pole je puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému bylo čtyřicet.

Hrají: Lukáš Hejlík, Pavla Dostálová (alt. Věra Holá).

Listování proběhne 8. října 2020 od 17.00 hodin v malém sále DK. Vstupné je 80 Kč v předprodeji / 100 Kč na místě.

Předprodej zahájen od 14. 9. - 7. 10. 2020 v TIC Frenštát p. R.