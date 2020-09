Obalujeme si knihu do školy

I letos si můžete přijít obalit své školní knihy a sešit do knihovny. Obalování bude probíhat formou workshopu - my vám ukážeme jak na to, pomůžeme, poradíme, ale pak už to bude na vás.Výhodou je, že si tak můžete obalit jakýkoliv atypický formát učebnic.

Přineste si pouze knihy do školy, materiál k balení bude připraven u nás.

Tento workshop je určen pro všechny školáky a studenty a bude probíhat po celé září 2020, individuálně.

Stačí přijít kdykoliv během provozní doby dětského oddělení.

Vstupné je zdarma.