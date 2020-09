Během září a října zdarma do zoo

Zoologická zahrada a botanický park se otevírá všem návštěvníkům. Od 1. září až do konce října 2020 nebudou muset lidé platit vstupné. Jediné, co musejí udělat, je vyzvednout si u pokladny vstupenku, na základě které budou vpuštěni do zoo. Volný vstup se nevztahuje na parkovné, jízdu zoo vláčkem a safari expresem. Projekt je financován Moravskoslezským krajem.

Komentovaná setkání u zvířat

Zoo je v září a říjnu otevřena od 9 do 18 hodin, pavilony se zavírají v 17 hodin. Lidé si mohou prohlídku zoologických expozic zpestřit komentovaným setkáním u vybraných druhů zvířat.