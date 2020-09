_polský i mezinárodní hit / příběh podle skutečných událostí o klukovi z pasťáku, který se vydával za kněze / může nový pastýř přinést vykoupení vesnici plné bolesti? / nominace na Oscara, vítěz 11 kategorií Polských filmových cen: Orly / cyklus _Polský filmový zázrak, uvede polský filmový teoretik Michal Szalast



Polsko, 2019, 115 min, přístupné od 15 let

Corpus Christi je prvním filmem z přehlídky polských filmů z let 2000-2020 _Polský filmový zázrak, který pořádají KUPE a Institut tvůrčí fotografe FPF Slezské univerzity v Opavě pod záštitou Generálního konzulátu v Ostravě.

Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu?

Režie: Jan Komasa

Scénář: Mateusz Pacewicz

Kamera: Piotr Sobociński Jr.

Hudba: Jevgenij Galperin, Sacha Galperine

Hrají: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek, Barbara Kurzaj a další