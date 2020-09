Záhada Jurášova pokladu

Vydejte se po stopách nikým dosud neobjeveného pokladu zbojníka Juráše a přijďte se zaposlouchat v říjnovém odpoledni do tajemných příběhů a pověstí ze zbojnického života v Pobeskydí. Jura Jurášek, známý především jako Juráš, byl nerozlučným druhem obávaného zbojníka Ondráše, nezpochybnitelného vládce beskydských lesů, jenž zahynul právě Jurášovou rukou ve sviadnovském hostinci U Matky Hedviky roku 1715.

Juráš svého druha zradil především kvůli žárlivosti, ale také kvůli bohaté odměně, jež byla vypsána na Ondrášovu hlavu. Nicméně ani sám zrádný Juráš - dalo by se říci téměř do roka a do dne - doplatil na svůj hanebný čin a kapitola jeho života se uzavřela na popravišti v Těšíně. Málokdo ovšem ví, že ještě před svým dopadením ukryl na neznámém místě ve Frýdku velkou část svého nakradeného bohatství, za kterým se právě 13. října vypravíme. Nutná rezervace na pobočkách Turistického informačního centra Frýdek≈Místek.