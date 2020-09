Ivan Kolín / Oka Mžik

Fotografická výstava odborníka na fotografování lidských očí.

Ivan Kolín pracuje jako oftalmologický technik–fotograf na Oční klinice Lexum a je držitelem několika světových ocenění za fotografie z oboru oční chirurgie.

Kdo něco umí a ví, je skromný a pokorný, neboť nahlédl do nezměrnosti neznámého. Takový je Ivan Kolín, „mistr portrétů oka, očí.“ Přitom má nespočet vyznamenání a nejprestižnějších cen ze symposií svého oboru po celém světě. Při lékařsko-očních odborných radách poradách je uctívaná celebrita. Je autoritou v inovačních postupech a pohledech do tajemství oka. Poesie i profesní racionalita charakterizuje jeho vhled do lidského zraku kde nalézá „oko do duše okno“… Když jsem se s ním prolnul poprvé, byl mezi bílými nemocničními plášti nepřehlédnutelný a nekonvenční v tričku s Dalím či Miróem; už nevím. Ale rázem srázem nás to sblížilo. Ano, je zásadně orientovaný ve výtvarném umění a chápe magickou spojitost oka s celým okolním jsoucnem. Čaromoc jeho pohledu dovoluje nazývat své Oka Mžiky tak poeticky a řekněme planetárně. Kolín moudře nahlédl, že každý z nás a každé oko v hlavě je sourodé s vesmírem, je jeho odleskem, obrazem, odlitkem. Kolínova kamera nachází klíče ke géniu přírody.

Miloš Horanský